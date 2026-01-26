India Cements präsentierte Quartalsergebnisse

India Cements hat am 23.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 125,1 Millionen USD – ein Plus von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem India Cements 111,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at