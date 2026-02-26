Indivior Aktie
WKN DE: A3DWFC / ISIN: GB00BN4HT335
|
26.02.2026 13:20:15
Indivior Plc. Reports Increase In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Indivior plc. (INDV.L) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $102 million, or $0.79 per share. This compares with $21 million, or $0.17 per share, last year.
Excluding items, Indivior plc. reported adjusted earnings of $107 million or $0.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.1% to $358 million from $298 million last year.
Indivior plc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $102 Mln. vs. $21 Mln. last year. -EPS: $0.79 vs. $0.17 last year. -Revenue: $358 Mln vs. $298 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indivior PLC Registered Shs
|
29.10.25
|Ausblick: Indivior verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)