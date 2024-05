Industrial Bank of Korea (spons GDR) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Industrial Bank of Korea (spons GDR) veröffentlichte am 29.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6,78 Milliarden USD gegenüber 3,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at