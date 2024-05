Industrial Bank of Korea vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Industrial Bank of Korea präsentierte am 29.04.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 979,14 KRW gegenüber 860,45 KRW im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 9 005,73 Milliarden KRW gegenüber 4 907,36 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at