15.07.2026 05:25:19

Inflation Slowed During Pause in War With Iran

The Consumer Price Index fell to a 3.5 percent annual increase in June, and prices marked their biggest drop from a month earlier since 2020.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Asiens Börsen überwiegend in Rot -- ATX beendet Handel mit Verlusten -- DAX schließt im Minus
In Asien verbuchen die Börsen mehrheitlich Verluste. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch zurückhaltend.
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