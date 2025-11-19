Verbraucherpreise 19.11.2025 11:30:00

Inflationstrend in der Eurozone im Oktober wie erwartet

In der Eurozone hat sich die Inflation im Oktober wie erwartet etwas abgeschwächt.

Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 2,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mit. Eine erste Erhebung wurde damit wie von Volkswirte erwartet bestätigt. Im September hatte die Rate bei 2,2 Prozent gelegen.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,2 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt.

Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten - wie Nahrungsmittel und Energie - herausgerechnet werden, verharrte auf 2,4 Prozent. Diese Bestätigung der Erstschätzung überraschte die Experten ebenfalls nicht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Notenbank hatte die Leitzinsen Ende Oktober erneut nicht verändert.

LUXEMBURG (dpa-AFX)

