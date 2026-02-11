INFRONEER: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

INFRONEER hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 107,35 JPY gegenüber 50,73 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 223,68 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 344,13 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at