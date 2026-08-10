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10.08.2026 06:31:29
Inpex: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Inpex gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 132,25 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 81,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,59 Prozent zurück. Hier wurden 498,69 Milliarden JPY gegenüber 511,97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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