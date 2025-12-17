Luminar Group Holdings PLCShs Aktie
WKN DE: A0MZJQ / ISIN: GB00B2423069
|
17.12.2025 05:33:00
Insolvenzverfahren: Käufer für Lidar-Firma Luminar gesucht
Der Lidar-Hersteller Luminar ist überschuldet. Volvo kauft nichts mehr. Jetzt braucht Luminar zwei Käufer für sich selbst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
