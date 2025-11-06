Inspirato legte Quartalsergebnis vor

Inspirato ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Inspirato die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Inspirato hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Inspirato im vergangenen Quartal 55,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inspirato 69,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at