Installed Building Products, Inc. Reports Drop In Q3 Profit

(RTTNews) - Installed Building Products, Inc. (IBP) revealed earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $59.4 million, or $2.24 per share. This compares with $74.4 million, or $2.74 per share, last year.

Excluding items, Installed Building Products, Inc. reported adjusted earnings of $73.1 million or $2.76 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.9% to $808.4 million from $778.2 million last year.

Installed Building Products, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $59.4 Mln. vs. $74.4 Mln. last year. -EPS: $2.24 vs. $2.74 last year. -Revenue: $808.4 Mln vs. $778.2 Mln last year.