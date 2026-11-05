Installed Building Products Aktie
WKN DE: A1XDU6 / ISIN: US45780R1014
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05.11.2026 14:01:06
Installed Building Products, Inc. Reports Drop In Q3 Profit
(RTTNews) - Installed Building Products, Inc. (IBP) revealed earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $59.4 million, or $2.24 per share. This compares with $74.4 million, or $2.74 per share, last year.
Excluding items, Installed Building Products, Inc. reported adjusted earnings of $73.1 million or $2.76 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.9% to $808.4 million from $778.2 million last year.
Installed Building Products, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $59.4 Mln. vs. $74.4 Mln. last year. -EPS: $2.24 vs. $2.74 last year. -Revenue: $808.4 Mln vs. $778.2 Mln last year.
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Nachrichten zu Installed Building Products Inc
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04.11.26
|Ausblick: Installed Building Products veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Installed Building Products Inc
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