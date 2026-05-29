Interbud-Lublin legte Quartalsergebnis vor

Interbud-Lublin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 PLN je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 99,44 Prozent auf 0,0 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at