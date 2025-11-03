Interface B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Interface B stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 364,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 344,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at