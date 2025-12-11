11.12.2025 11:38:38

Internationale Energieagentur reduziert Prognose für Rohölüberangebot

PARIS (dpa-AFX) - Die Internationale Energieagentur (IEA) hat die Prognose für ein globales Überangebot an Rohöl erstmals seit Mai gesenkt. Das Angebot werden die Nachfrage 2026 um etwa 3,8 Millionen Barrel pro Tag übertreffen, heißt es in dem am Donnerstag in Paris veröffentlichten Monatsbericht des Interessenverbands von Industriestaaten. Im Vormonat war man noch von 4,0 Millionen Barrel ausgegangen. Aber auch die neue Prognose würde einen Rekord darstellen.

"Der prognostizierte weltweite Ölüberschuss im vierten Quartal 2025 verringerte sich seit dem Bericht vom letzten Monat, da der unaufhaltsame Anstieg des weltweiten Ölangebots abrupt zum Stillstand gekommen ist", erklärte die in Paris ansässige Agentur in einem Bericht. Unterdessen stützen "sich verbessernde makroökonomische und Handelsaussichten" die Nachfrage.

Die IEA hatte ihre Überangebotsprognose seit Mai immer weiter angehoben, nachdem der Ölverbund Opec+ mit einer Ausweitung seiner Rohölförderung begonnen hatte. In den ersten drei Monaten 2026 soll jetzt eine Pause bei den Erhöhungen eingelegt werden. Das erwartete Überangebot an Rohöl hatte zuletzt immer wieder die Rohölpreise belastet./jsl/mis

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
