08.01.2026 17:15:38

Internet im Iran teilweise eingeschränkt

TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts der anhaltenden Proteste haben die Behörden im Iran das Internet massiv eingeschränkt. In der westlichen und von Unruhen erschütterten Provinz Kermanschah verzeichnete die Organisation Netblocks, die sich auf die Beobachtung von Internetsperren spezialisiert hat, einen Totalausfall beim wichtigsten Internetbetreiber TCI.

Auch in anderen Landesteilen wurde das Netz beschränkt, wie Bewohner berichteten. Betroffen war auch das mobile Internet in einigen Großstädten. Als Grund dafür wurden neue Protestaufrufe für Donnerstag und Freitag vermutet, die Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs, veröffentlicht hatte.

Seit elf Tagen erschüttert eine neue Protestwelle den Iran. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch die massive Wirtschaftskrise und einen plötzlichen Absturz der landeseigenen Währung Rial. In Teheran gingen daraufhin wütende Händler spontan auf die Straße. Inzwischen haben sich die Proteste auf weite Landesteile ausgeweitet./arb/DP/men

