Intevac: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Intevac hat sich am 06.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,070 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,470 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 52,67 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35,76 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,525 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 49,73 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at