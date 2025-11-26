InTiCa Systems legte Quartalsergebnis vor

InTiCa Systems gab am 25.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,27 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,290 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,2 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte InTiCa Systems einen Umsatz von 16,0 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at