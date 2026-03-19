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19.03.2026 06:31:28

Intralot präsentierte Quartalsergebnisse

Intralot hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Intralot 278,1 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 146,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 112,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Intralot mit einem Umsatz von insgesamt 520,57 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 376,36 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 38,32 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,057 EUR und einen Umsatz von 884,73 Millionen EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

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