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31.08.2026 06:31:29
Intrum Justitia A präsentierte Quartalsergebnisse
Intrum Justitia A gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,32 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,540 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,03 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,21 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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