Intuitive Machines-Aktie +61%: Milliardenauftrag der NASA lässt Anleger jubeln

Die Aktien von Intuitive Machine ziehen am Mittwoch aufgrund eines gewaltigen Kursanstiegs die Aufmerksamkeit der Marktbeobachter auf sich.

• Intuitive Machines-Aktionäre feiern Milliardenauftrag der NASA• Navigations- und Kommunikationssysteme für den nahen Weltraum• Auftrag läuft bis 2029 - mit potenzieller Verlängerung bis 2034

Der Aktienkurs von Intuitive Machines verzeichnete am Mittwoch einen beeindruckenden Anstieg und kletterte im NYSE-Handel zuletzt um 61,11 Prozent auf 8,71 US-Dollar.

Milliardenauftrag: Intuitive Machines versorgt NASDAQ mit Kommunikations- und Navigationsdiensten

Der Grund für die Euphorie: Das Unternehmen zog einen wichtigen NASA-Vertrag mit einem potenziellen Wert von bis zu 4,82 Milliarden US-Dollar an Land. Der Vertrag, der im Rahmen des NASA-Programms "Near Space Network" (NSN) vergeben wurde, stärkt die Position von Intuitive Machines als führender Anbieter von Kommunikations- und Navigationsdiensten für Missionen im nahen Weltraum, der sich von der Erdoberfläche bis über den Mond hinaus erstreckt. Diese Vereinbarung, bekannt als Subkategorie 2.2 "Geostationäre Umlaufbahn bis Cislunar Relay Services", ist ein Festpreis-, Mehrfachvergabevertrag mit einer fünfjährigen Basislaufzeit, die am 1. Oktober 2024 beginnt, und einer optionalen Verlängerung bis 2034.

CEO Altemus sieht Vertrag als Wendepunkt

Steve Altemus, CEO von Intuitive Machines, bezeichnete den Vertrag als einen Wendepunkt in der Führungsrolle des Unternehmens in der Raumfahrtkommunikation und Navigation. Besonders hebt er die Partnerschaft mit der NASA hervor, die dazu beiträgt, die Artemis-Kampagne voranzutreiben, welche die dauerhafte Präsenz der Menschheit auf dem Mond zum Ziel hat. Eine wichtige Neuerung im Rahmen dieses Vertrags ist der Einsatz der Satellitenkonstellation von Intuitive Machines auf dem Mond. Diese Konstellation wird erweiterte Datenübertragungsdienste und Navigationslösungen bieten, einschließlich 4K-Videodatenübertragungen, die bei der Auswahl von Landeplätzen und der Erkundung von Ressourcen auf dem Mond unterstützen sollen.

Im Rahmen der Artemis-Kampagne plant die NASA, kommerzielle Landefähren zu wissenschaftlichen Erkundungsmissionen auf den Mond zu schicken. Intuitive Machines wird dabei eine zentrale Rolle spielen, indem es Satelliten stationiert, die als Relaisstationen dienen und die Kommunikation zwischen der Erde und dem Mond ermöglichen.

Intutitive Machines festigt Rolle als Big Player im kommerziellen Weltraumsektor

Zudem baut das Unternehmen autonome Operationen auf dem Mond aus, mit dem Ziel, eine langfristige Infrastruktur für logistische und wissenschaftliche Aktivitäten bereitzustellen. Dieser Vertrag festigt die Position von Intuitive Machines als bedeutender Akteur im aufstrebenden kommerziellen Weltraumsektor und stärkt das Vertrauen der Investoren in das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens. Mit der erfolgreichen Landung des Raumschiffs Odysseus im Februar 2024 hat Intuitive Machines bereits angezeigt, dass es ein Big Player in der Zukunft der Mondmissionen werden könnte.

Redaktion finanzen.at