Inventurus Knowledge Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Inventurus Knowledge Solutions präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 10,96 INR. Im Vorjahresviertel waren 7,80 INR je Aktie erzielt worden.
Inventurus Knowledge Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 10,74 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 8,20 Milliarden INR taxiert.
