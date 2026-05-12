EQT Aktie

EQT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RFZL / ISIN: US26884L1098

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12.05.2026 12:48:25

Investment group EQT submits ‘final’ £10.6bn offer for Intertek

FTSE 100 testing group comes under mounting pressure from shareholders to engage with buyout firmWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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