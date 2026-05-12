EQT Aktie
WKN DE: A0RFZL / ISIN: US26884L1098
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12.05.2026 12:48:25
Investment group EQT submits ‘final’ £10.6bn offer for Intertek
FTSE 100 testing group comes under mounting pressure from shareholders to engage with buyout firmWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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