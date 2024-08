Investment-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen von 137 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autokonzern habe mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die aktualisierten Annahmen in seinem Bewertungsmodell.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 14:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 92,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1 139 076 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 10,4 Prozent zu Buche.

