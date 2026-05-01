Ionis Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse

Ionis Pharmaceuticals ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ionis Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 86,98 Prozent auf 246,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at