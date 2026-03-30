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30.03.2026 18:47:39

Iran: Derzeit keine Gespräche mit US-Regierung

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran führt nach Angaben des Außenministeriums derzeit keine Gespräche mit der US-Regierung. Außenamtssprecher Ismail Baghai sagte laut Nachrichtenagentur Isna, der Iran habe über Vermittler wie Pakistan Botschaften erhalten. Die US-Seite habe dabei "überzogene, unrealistische und unvernünftige Forderungen" gestellt. Baghai stellte zugleich die Glaubwürdigkeit der US-Regierung infrage. Wenn Washington von Verhandlungen und Diplomatie rede, müsse man prüfen, wie ernst und glaubwürdig man solche Äußerungen überhaupt nehmen könne./da/DP/zb

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