10.03.2026 15:50:38

Iran meldet schwere Luftangriffe

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran meldet schwere Luftangriffe auf mehrere Ziele im Land. Nach Angaben des Roten Halbmondes wurden allein im Osten der Hauptstadt Teheran 40 Menschen getötet. Staatsmedien berichteten über Angriffe auf Wohngebiete im Norden, Westen und Osten Teherans sowie im Vorort Merschahr.

Weitere Ziele waren demnach das Hafenareal Haghani in Bandar Abbas im Süden sowie eine Polizeiwache in Isfahan in Zentraliran gewesen. Getroffen worden sein soll auch der zum Weltkulturerbe gehörende Tschehel-Sotun-Palast in Isfahan.

Diese Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Augenzeugen in Teheran berichten, dass die Kampfflugzeuge der USA und Israels inzwischen deutlich tiefer fliegen. Sie werten das als Hinweis darauf, dass die iranische Luftabwehr geschwächt ist.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte zuvor besonders harte Angriffe angekündigt./da/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:43 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: US-Börsen mit leichtem Plus -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen