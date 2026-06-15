Global Energy Holdings Group Aktie

Global Energy Holdings Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RB25 / ISIN: US37991A1007

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15.06.2026 18:59:25

Iran war: Will the global energy crisis end soon?

A potential US-Iran deal to end the war and reopen the Strait of Hormuz could ease the global energy crunch, but oil prices and supplies may take months to stabilize as shipping restarts and infrastructure recovers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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