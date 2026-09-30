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30.09.2026 10:40:38
Irans Regierung prüft US-Verhandlungsvorschlag
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran prüft Regierungsangaben zufolge einen Verhandlungsvorschlag aus den USA. Nach seiner Rückkehr aus den USA habe Außenminister Abbas Araghtschi eine Antwort aus Washington auf einen jüngsten Vorstoß im Streit um die Straße von Hormus Präsident Massud Peseschkian und dem Kabinett präsentiert, sagte Regierungssprecherin Fatemeh Mohadscherani laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.
Araghtschi hatte dem Bericht zufolge am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit zahlreichen Vertretern über den festgefahrenen Konflikt gesprochen. Der Minister traf sich auch mit seinem deutschen Kollegen Johann Wadephul (CDU). Aktuell vermittelt vor allem der Golfstaat Katar.
Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump einem iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormus zunächst eine Abfuhr erteilt. Der Iran hatte zuvor Bedingungen gestellt. Laut dem "Wall Street Journal" soll dazugehören, dass die USA ihre Seeblockade aufheben./arb/DP/mis
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