Irans Streitkräfte verteidigen Angriff auf Emirate

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben ihren Angriff auf Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten verteidigt. Die Attacke sei zunächst nicht geplant gewesen, sagte ein namentlich nicht genannter Militärvertreter dem staatlichen iranischen Rundfunk. Sie sei jedoch Ergebnis des "Abenteurertums der US-Armee", hieß es zur Begründung. Konkret nannte der Vertreter eine "illegale Passage von Schiffen durch verbotene Routen der Straße von Hormus". Dafür müsse die US-Marine Rechenschaft ablegen.

Nach Behördenangaben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten war nach einem iranischen Drohnenangriff in der Hafenstadt Fudschaira ein Großbrand in einem Industriegebiet ausgebrochen. Außerdem fing das Militär drei Raketen aus dem Iran ab. Eine weitere Rakete sei im Meer niedergegangen, hieß es in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums. Zuvor hatten sich die Spannungen in der vom Iran kontrollierten und von den USA blockierten Straße von Hormus, durch die normalerweise ein wesentlicher Teil des weltweiten Ölhandels erfolgt, wieder verschärft./arb/DP/he