Ironstone Group präsentierte Quartalsergebnisse

Ironstone Group hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 148,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -0,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,080 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 175,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,12 Millionen USD, während im Vorjahr -0,16 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at