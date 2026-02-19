|
IRPC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
IRPC hat am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
IRPC vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 THB je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 67,68 Milliarden THB, gegenüber 74,12 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,69 Prozent präsentiert.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,170 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IRPC -0,250 THB je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 314,83 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 279,57 Milliarden THB.
