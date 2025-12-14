Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

14.12.2025 10:44:00

Is Adobe Really Getting Disrupted by AI, Or Should Investors Buy the Stock?

Over the past year, Adobe's (NASDAQ: ADBE) stock price fell about 35% based, in part, on the narrative that the company's business is being disrupted by artificial intelligence (AI). However, the leader in creative software recently closed out its fiscal year, posting solid revenue growth and projecting good growth next fiscal year as well.Let's take a close look at Adobe's results and guidance to see if the stock has what it takes to finally start to break out to the upside.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
