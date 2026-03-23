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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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23.03.2026 12:00:00

Is Alphabet Stock Going to $1,000?

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock has been on fire over the past year, but the company isn't done growing. Gemini is gaining share in AI, search is performing well, YouTube is the leader in streaming, and the cloud business is on pace to double in under two years. Can Alphabet stock triple in the next five years? In this video, I explain how it's possible and what I see ahead for the stock. *Stock prices used were end-of-day prices of March 18, 2026. The video was published on March 20, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Alphabet A (ex Google) 259,30 -0,35% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 257,15 -0,58% Alphabet C (ex Google)
Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 3,70 3,35% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

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