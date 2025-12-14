Belde b Aktie
ISIN: US0774542056
|
14.12.2025 22:26:16
Is Belden Stock a Buy or Sell After a Director Dumped 3,000 Shares in the Company?
Jonathan C. Klein, a member of the Board of Directors at Belden (NYSE:BDC), executed an open-market sale of 3,000 shares on Dec. 11, 2025, with a reported transaction value of $372,570 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($124.19); post-transaction value based on Dec. 11, 2025 market close ($124.19).* 1-year price change calculated as of Dec. 11, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
