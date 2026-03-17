Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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17.03.2026 15:15:00
Is Broadcom Stock Going to $460?
Broadcom (NASDAQ: AVGO) has been a phenomenal artificial intelligence (AI) stock over the past three years, rising 449% thanks to rising demand for the company's processors as large tech companies fight for AI dominance.And more gains could be on the way. Analysts' average price target for Broadcom stock over the next 12 to 18 months is about $463. That would represent a gain of about 38% at the stock's current price, which seems possible given current AI spending and Broadcom's position in the hardware space.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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