Circle Internet Group Aktie
WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079
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11.05.2026 15:44:26
Is Circle Internet Group a Buy After Their Latest Earnings Report?
In the first quarter of 2026, Circle Internet Group (NASDAQ: CRCL), the issuer of the stablecoin USDC, reported diluted earnings per share (EPS) of $0.21 on total revenue of over $694 million, up roughly 20% year over year.While diluted EPS beat Wall Street analyst estimates, revenue missed expectations of $715 million, according to Barron's.Shares traded nearly 5% higher in pre-market trading, as of 9:23 a.m. ET.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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