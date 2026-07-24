Marvell Technology Group Aktie

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WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051

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24.07.2026 10:25:00

Is Marvell Technology the New Nvidia?

Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) has emerged as a strong AI investment candidate throughout 2026. It has a great bull thesis and is right at the heart of the AI buildout.Furthermore, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has invested $2 billion into Marvell and announced several strategic partnerships to ensure that Nvidia's computing units function on Marvell's products. This is a big deal because Marvell is starting to grow its custom AI chip business, and this could be a major part of the company someday, especially with the two major clients that it has.But is this enough to make Marvell the new Nvidia? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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