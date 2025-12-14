Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
|
14.12.2025 04:00:29
Is Navitas Stock a Buy or Sell After a Director Dumps Shares Worth $1.2 Million?
Navitas Board of Directors member Gary Kent Wunderlich sold 128,300 shares of Navitas Semiconductor Corporation (NASDAQ:NVTS) in open-market transactions on Dec. 10 and Dec. 11, 2025, totaling $1,189,754.06, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($9.27); post-transaction value based on Dec. 11, 2025 market close ($9.27).* 1-year price change calculated as of Dec. 11, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
