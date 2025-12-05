Digital Realty Trust Aktie
WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030
|
05.12.2025 15:44:00
Is There a Massive Opportunity Ahead for Digital Realty Trust Stock?
Is There a Massive Opportunity Ahead for Digital Realty Trust Stock?
AI stocks and cryptocurrency miners that are pivoting their hardware into AI data centers are hot on Wall Street right now, but it seems like Digital Realty Trust (NYSE: DLR) has missed out on the rally. The stock has underperformed the S&P 500 over the past five years and is still down year to date.That weak performance may seem shocking since this real estate investment trust (REIT) owns more than 300 data centers and serves over 5,000 customers, including some notable names in big tech. Digital Realty Trust has a compelling opportunity, but there are some key nuances that explain why it hasn't soared like other data center stocks.
