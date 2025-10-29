CAS Aktie
WKN: 645073 / ISIN: SK1110002039
|
29.10.2025 06:51:15
Israeli gymnasts excluded from worlds after CAS rejects appeals
Israel has failed in its attempt to get the Court of Arbitration for Sport to force Indonesia to allow its athletes to participate in the world artistic gymnastics championships.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
