IT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IT hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

IT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,08 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 43,78 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat IT mit einem Umsatz von insgesamt 148,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at