IV-Chef Knill kritisiert "schlechte, falsche Wirtschaftspolitik"

Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, hat am Sonntag eine "schlechte, falsche Wirtschaftspolitik" der vergangenen Jahre kritisiert. Rasch seien strukturelle Maßnahmen nötig, um die " galoppierende Deindustrialisierung" zu stoppen, sagte er in der ORF-Sendung "Hohes Haus" am Sonntag. Es gehe um "Planungssicherheit, Vertrauen und Zuversicht" für die Wirtschaft, darum wolle man sich gemeinsam mit der Bundesregierung bemühen.

phs

WEB http://www.iv-net.at/