Jacobs Engineering Group Aktie

Jacobs Engineering Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864215 / ISIN: US4698141078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 22:57:01

Jacobs Solutions Swings To Q1 Profit

(RTTNews) - Jacobs Solutions Inc. (J) Tuesday reported first-quarter net income of $125.51 million or $1.12 per share, compared to a net loss of $18.13 million or $0.11 per share last year.

Adjusted earnings per share from continuing operations were $1.53, compared to $1.33 last year.

Revenues for the quarter were $3.293 billion, compared to $2.932 billion last year. Adjusted net revenues were $2.252 billion, compared to $2.082 billion last year.

Looking forward, the company's outlook for fiscal 2026 is for adjusted net revenue to grow 6.5% to 10.0% over fiscal 2025, compared to the previous forecast of 6.0% to 10.0%, adjusted earnings of $6.95 to $7.30 per share, compared to the previous forecast of $6.90 to $7.30 per share.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jacobs Engineering Group Inc

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Jacobs Engineering Group Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX leichter -- DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen