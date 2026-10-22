JAKKS Pacific Aktie
WKN: 920199 / ISIN: US47012E1064
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22.10.2026 22:26:11
JAKKS Pacific, Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $29.899 million, or $2.48 per share. This compares with $19.892 million, or $1.74 per share, last year.
Excluding items, JAKKS Pacific, Inc. reported adjusted earnings of $32.294 million or $2.68 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.4% to $254.222 million from $211.210 million last year.
JAKKS Pacific, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.899 Mln. vs. $19.892 Mln. last year. -EPS: $2.48 vs. $1.74 last year. -Revenue: $254.222 Mln vs. $211.210 Mln last year.
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