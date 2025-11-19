Six Flags Entertainment Aktie
WKN DE: A1C180 / ISIN: US83001A1025
|
19.11.2025 06:44:05
Jana Partners Opens $92 Million Six Flags Entertainment Position: Will Investors Have FUN Buying the Stock?
JANA Partners Management disclosed a new position in Six Flags Entertainment Corporation (NYSE:FUN), adding 4,049,940 shares, an estimated $92.01 million, in its Nov. 14, 2025, SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Nov. 14, 2025, JANA Partners initiated a new equity stake in Six Flags Entertainment Corporation, purchasing 4,049,940 shares. The position was valued at $92.01 million at the end of the third quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Six Flags Entertainment Corpmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.