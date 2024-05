Japan Exchange Group,: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Japan Exchange Group, hat am 30.04.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 27,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41,36 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,51 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 29,85 JPY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 41,84 Milliarden JPY taxiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 116,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 88,03 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 134,49 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 157,80 Milliarden JPY ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 117,83 JPY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 152,03 Milliarden JPY gerechnet.

