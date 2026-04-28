Japan Exchange Group Aktie
WKN: A0B9K6 / ISIN: JP3183200009
28.04.2026 07:04:20
Japan Exchange Group FY Net Income Rises
(RTTNews) - Japan Exchange Group (OSK.F, 8697.T) reported fiscal year net income attributable to owners of the parent company of 79.1 billion yen, an increase of 29.5% from prior year. Basic earnings per share was 76.81 yen compared to 58.72 yen. Operating income was 116.3 billion yen, up 29.0%.
For the fiscal year ended March 31, 2026, operating revenue was 198.7 billion yen, an increase of 22.5% from last year.
For the fiscal year ending March 31, 2027, the company expects: net income attributable to owners of the parent company of 77.5 billion yen, and operating revenue of 205.0 billion yen.
Shares of Japan Exchange Group are trading at 1,929 yen, up 4.69%.
Nachrichten zu Japan Exchange Group, Inc
|
27.04.26
|Ausblick: Japan Exchange Group, legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Japan Exchange Group, informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Japan Exchange Group, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Japan Exchange Group, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Japan Exchange Group, präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.