17.12.2025 08:27:38
Japans Exporte in die USA legen erstmals seit Zollankündigung zu
TOKIO (dpa-AFX) - Japanische Unternehmen haben erstmals seit dem im Frühjahr vom US-Präsidenten Donald Trump vom Zaun gebrochenen Zollkonflikt den Wert ihrer Exporte in die USA gesteigert. Das Volumen der Ausfuhren in die Vereinigten Staaten sei im Vergleich zum Vorjahr im November um 8,8 Prozent auf 1,8 Billionen Yen (rund zehn Milliarden Euro) geklettert, teilte das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mit. In den vergangenen Monaten waren die Exporte in die USA teils zweistellig gefallen. Die deutliche Erholung im Handel mit den USA führte auch zum stärksten Anstieg der Exporte seit Februar. Der Wert der Ausfuhren kletterte um 6,1 Prozent auf 9,7 Billionen Yen. Die Exporte legten damit deutlich stärker zu, als Experten erwartet hatten. Die Importe legten um 1,3 Prozent zu und damit nicht so stark wie von Analysten prognostiziert. Der Handelsbilanzüberschuss lag bei 322 Milliarden Yen./zb/stk
