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26.11.2026 17:30:58
Jensen Huang Is Back, and So Is His Plaque at Denny’s
The chain said it had restored a plaque honoring Mr. Huang above a booth in San Jose, Calif., after he was reinstated at Nvidia, the company he is said to have co-founded while eating there.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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