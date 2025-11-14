Jerash: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jerash gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,0 Millionen USD – ein Plus von 4,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jerash 40,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at